Foi desvendado o mistério dos monólitos?

Depois de um misterioso monólito de metal ter aparecido no deserto do Utah, nos Estados Unidos, e ter conquistado os internautas, assim como o seu desaparecimento e o aparecimento de objetos semelhantes noutros pontos do globo, poderá o mistério estar resolvido?

Uma comunidade de artistas conhecida como “The Most Famous Artist” publicou no Instagram, na sexta-feira, uma fotografia do obelisco acompanhada por uma legenda onde se questionava o interesse de colecionadores adquirirem o objeto.

“Verificando... algum colecionador interessado num monólito alienígena oficial? Estamos a pedir 45 mil dólares.”

Pouco depois, outra publicação fazia-se acompanhar de uma hiperligação para um site onde o objeto foi colocado à venda por mais de 37 mil euros. Os alegados autores do monólito de metal informaram que a compra inclui a entrega e a instalação, assim como certificados de autenticidade assinados. Entretanto, o objeto já aparece como “esgotado”.

De acordo com a plataforma Mashable, que entrevistou o fundador do projeto, apesar das pistas publicadas no site e nas redes sociais, a comunidade de artistas “The Most Famous Artist” não assumiu a autoria dos monólitos.

“Não posso dizer muito mais devido a questões legais (…). Posso dizer que somos bastante conhecidos por encenações deste género”, escreveu no Twitter.

Quinto monólito avistado no Reino Unido

Entretanto, na manhã desta segunda-feira, um quinto monólito foi avistado. Desta vez na Ilha de Wight, no Reino Unido. Será mais pequeno do que o original, detetado no Utah, e mais pontiagudo. A descoberta foi feita por um casal durante uma caminhada.

“É alguém a pregar-nos partidas, não acredito em nenhuma das teorias da conspiração”, disse.

Veja também: