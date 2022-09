Os talentos escondidos da Rainha Isabel II

A Rainha Isabel II era uma das mulheres mais mediáticas do mundo e de muitos talentos, uns mais conhecidos do que outros.

Por trás do protocolo e etiqueta, havia uma monarca com pelo menos um talento escondido.

"Ela é excelente a imitar. Divertiu, em privado, membros da família com imitações de vários líderes mundiais, e aparentemente é muito boa nisso, poderia ter feito carreira", contou Charles Rae, ex-correspondente real.

Pouco secreto era o sentido de humor de Isabel II que, por várias vezes, contracenou com personagens da ficção, como Bond, James Bond. Até simulou com o mais célebre agente do MI6 um salto de helicóptero e o desempenho foi mais convincente do que o esperado.

"Penso que a Rainha tem uma postura muito profissional, que mostrou ao mundo no papel que desempenhou, e um travesso e encantador sentido de humor", referiu a biógrafa Penny Junor.

Bem conhecida era a paixão de Isabel II pelos cavalos e diz quem a acompanhou de perto que até podia ter dado cavaleira profissional.

96 anos repletos de histórias, muitas já contadas, tantas outras que o tempo ainda irá contar.