Fila para prestar homenagem à Rainha tem mais de sete quilómetros

A fila para entrar no salão de Westminster, para a despedida da Rainha Isabel II, já tem mais de sete quilómetros. Durante o dia foram precisas mais de nove horas para conseguir entrar.

Parte da fila faz-se quase sem sair do lugar: são mais de 50 vezes voltas até chegar ao chegar ao topo dos jardins da Torre Victoria, a um passo de entrar no salão de Westminster. O início da fila está a sete quilómetros e pode demorar até nove horas.

Perto de 750 mil pessoas devem passar por aqui para prestar a última homenagem à Rainha, o que obrigou a chamar agentes de outras partes do país para manter a segurança. A fila pode ser extensa, mas isso não parece afastar ninguém.

A despedida de Isabel II acontece no salão de Westminster, onde milhares de pessoas já conseguiram entrar. Entre elas, a antiga primeira-ministra britânica Theresa May. Até segunda-feira devem passar por aqui Presidentes, primeiros-ministros, e famílias reais de todo o mundo.

À saída de Westminster, milhares de pessoas parecem partilhar as mesmas emoções. Até ás 06:00 de segunda-feira, dia do funeral, a fila não vai parar – nem durante a madrugada. O desmaio de um dos guardas, perto da 01:00, marcou a madrugada desta quinta-feira. Os guardas fazem escolta à urna de Isabel II em turnos de 20 minutos e, a seguir, descansam 40 minutos.

Esta quinta-feira, William e Kate saíram pela primeira vez, já com os títulos de príncipe e princesa do País de Gales. Em Sandringham, participaram nas homenagens a Isabel II, leram algumas das mensagens deixadas para a Rainha e conversaram com a multidão.