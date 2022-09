Filas para último adeus a Isabel II ultrapassaram as 24 horas de espera

A fila para o último adeus à Rainha Isabel II é cada vez mais longa, tendo já ultrapassado as 24 horas de espera. Milhares querem despedir-se da monarca antes do funeral que acontece já na próxima segunda-feira.

A claridade da manhã deixou ver melhor os milhares de pessoas que passaram a noite na fila junto ao Westminster. Nem o frio arrefeceu a vontade de chegarem mais perto do caixão da Rainha.

O sentimento é de gratidão pelo que fez e pelo que foi Isabel II a soberana que sempre uniu multidões.

A maré de gente com filas que já ultrapassaram as 24 horas de espera fizeram com que as autoridades tivessem já aconselhado as pessoas a não se deslocarem para perto das imediações.

Um homem foi ontem detido por tocar no caixão da Rainha. Nessa altura, a transmissão ao vivo da urna da rainha foi interrompida.

A polícia deteve ainda outro homem que a toda a velocidade se dirigiu em patins para o carro onde seguia o Rei Carlos III.