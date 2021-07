Portugal nos Jogos Olímpicos. Quem continua e quem está fora

Bicampeão mundial Jorge Fonseca nas meias-finais de -100 kg

O judoca português Jorge Fonseca garantiu hoje a presença nas meias-finais da categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao vencer o russo Niiaz Iliasov, no seu segundo combate, dos quartos de final.

TIAGO PETINGA

Pedro Fraga e Afonso Costa fecham double-scull ligeiro no 13.º lugar

Os remadores Pedro Fraga e Afonso Costa venceram hoje a final C do double-scull ligeiro, pelo que saem dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 com o 13.º lugar.

Na pista 3, Fraga e Costa cumpriram os 2.000 metros de prova no Sea Forest Waterfront em 6.24,44 minutos, batendo o Chile, segundo, em 6.31,97, e a Venezuela, terceira, em 6.36,37.

JOSÉ COELHO

Judoca Patrícia Sampaio perde na segunda ronda com campeã mundial

A judoca Patrícia Sampaio foi hoje eliminada na segunda ronda de -78 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao perder com a campeã mundial da categoria, a alemã Anna-Maria Wagner.

A portuguesa, de 22 anos, 18.ª do ranking mundial, que fazia a sua estreia nuns Jogos Olímpicos, cedeu por ippon a 1.45 do fim, quando já tinha uma desvantagem de waza-ari.

TIAGO PETINGA

João Paulo Azevedo acaba em 20.º no trap do tiro com armas de caça

O português João Paulo Azevedo acabou hoje no 20.º lugar a prova de trap (fosso olímpico) do tiro com armas de caça dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, falhando o acesso à final por dois pontos.

O português atirou para 120 pontos, em 125 possíveis, e ficou de fora do 'shoot off' de acesso à final, na qual só competem os seis melhores, por dois tiros certeiros, no que foi a estreia em Jogos Olímpicos.

Francisco Paraíso

Dupla lusa de 49er desce um lugar com desclassificação numa das regatas

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa caíram um lugar, para o 10.º, na classificação de 49er nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após seis regatas e da desclassificação na última de hoje, em Zushi.

A dupla portuguesa foi sétima na primeira regata do dia e desclassificada na segunda, somando 39 pontos, a três dos brasileiros Marco Grael e Gabriel Borges, nonos colocados e que hoje venceram a segunda regata, e a seis dos australianos Will Phillips e Sam Phillips, que desceram do terceiro para o oitavo lugar.

A competição prossegue na sexta-feira, com mais três das 12 regatas, em Kamakura, a partir das 12:05 locais (04:05 em Lisboa).