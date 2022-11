Champions: as equipas que Benfica e FC Porto poderão enfrentar nos oitavos

O percurso português nesta edição da Champions só não foi imaculado devido ao desaire do Sporting no derradeiro encontro. Os “leões” falharam o apuramento e adiaram aquilo que poderia ter sido inédito: Portugal ter três emblemas nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Finda a sexta e última jornada da mais prestigiada competição europeia de clubes, é hora de “águias” e “dragões” analisarem o lote de apurados e perceberem quais são as equipas que poderão, e não poderão, enfrentar na próxima fase da Liga dos Campeões.

Esta é a elite do futebol europeu que disputará os dois lugares da final de Istambul, no Estádio Olímpico Atatürk, no dia 10 de junho de 2023.

Porque razão o Benfica passou em primeiro lugar?

Os “encarnados” tiveram de esperar até aos 92 minutos para consumarem a passagem no primeiro posto, à frente do “gigante” francês, o PSG. Foi dos pés de João Mário que saiu o golo que faltava aos comandados de Roger Schmidt para atingirem esta posição. O Benfica venceu categoricamente por 6-1 e, no final, a festa foi das “águias”.

A equipa de Paris também venceu o seu encontro, no reduto da Juventus (2-1), o que fez com que franceses e portugueses chegassem ao fim da fase de grupos em igualdade pontual, com 14 pontos.

A diferença de golos também era a mesma, nove para ambos, assim como os golos marcados, que foram 16, e ainda os golos sofridos, seis para cada lado.

Nesta situações o que prevalece, segundo o artigo 17 do regulamento da Liga dos Campeões, são os golos marcados fora de casa. Neste critério o clube da Luz levava vantagem, uma vez que faturou por nove vezes, enquanto a equipa de Messi e companhia apenas marcou seis golos fora de portas.

Contas feitas, que clubes podem agora colocar-se no encalço das “águias”?