Governador do Banco de Portugal vai ser ouvido no Parlamento sobre o caso Luanda Leaks

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, vai ser ouvido no Parlamento sobre o caso do Luanda Leaks, na próxima quarta-feira, numa audição, que vai decorrer na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do Bloco de Esquerda, aprovada por unanimidade.

Os deputados consideram imperativo ouvir Carlos Costa, para esclarecer o acompanhamento que está a ser feito à atividade financeira de Isabel dos Santos em Portugal.

A investigação Luanda Leaks revelou que a empresária fez um desvio de mais de 100 milhões de dólares da petrolífera angolana Sonangol para uma offshore no Dubai, entre outros esquemas de corrupção.

