Tragédia na praia do Meco aconteceu há seis anos

A tragédia na praia do Meco aconteceu há seis anos. Durante uma praxe, sete estudantes foram arrastados por uma, apenas um conseguiu sair do mar com vida.

Portugal condenado a pagar 13 mil euros por morte de estudante nas praxes no Meco

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem dá razão ao pai de um dos seis jovens que morreram nas praxes da universidade Lusófona em 2013 e põe em causa investigação criminal em Portugal.