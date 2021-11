Portugal enfrenta a Turquia no play-off para o Mundial 2022

Portugal vai enfrentar a Turquia nas meias-finais do play-off para o Mundial 2022 e, em caso de vitória, encontrará a Itália ou a Macedónia do Norte no jogo que decidirá o passaporte para o Qatar.

Face ao estatuto de cabeça de série, a seleção nacional disputa em casa a meia-final: a uma mão, jogará contra a Turquia, no dia 24 de março.

Em caso de apuramento para a final do play-off, a equipa das quinas poderá defrontar, também a uma mão, a Itália ou Macedónia do Norte, no dia 29 de março.

Portugal falhou a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo, carimbada na derrota caseira com a Sérvia por 1-2, mas terá agora uma segunda oportunidade para carimbar o bilhete para o Qatar.

Para isso, terá de ultrapassar duas eliminatórias com outras seleções europeias.

