Fernando Santos já entregou pré-convocatória para o Mundial 2022

O selecionador nacional Fernando Santos já entregou uma lista de 55 jogadores pré-convocados para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar.

A lista final só será divulgada a 10 de novembro.

António Silva do Benfica e Vitinha do Sporting de Braga são apenas duas caras novas entre os nomes selecionáveis para o Qatar.

A lista com os nomes dos 26 eleitos de Fernando Santos deverá chegar à FIFA até ao dia 14 de novembro, quatro dias depois do selecionador divulgar a convocatória final na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A fase final do Mundial vai ser disputada entre 20 de novembro a 18 de dezembro por 32 seleções. Portugal integra o grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana.