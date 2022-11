João Mário atravessa "o melhor momento da carreira"

O internacional João Mário foi o escolhido para a conferência de imprensa desta terça-feira da seleção nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Para além da polémica com Cristiano Ronaldo, o jogador do Benfica falou sobre a seleção, a carreira e o colega António Silva.

João Mário, internacional pela seleção das quinas em 52 ocasiões, considerou que atravessa o melhor momento da carreira e falou sobre o sonho de vencer o Mundial no Qatar.

"Sem dúvida que atravesso o melhor momento da minha carreira. Comparando com [o Europeu de] 2016, era muito novo e não tinha tanta experiência", afirmou aos jornalistas.