Como é que o Qatar lida com a liberdade de expressão: jornalista impedido de trabalhar

A liberdade de expressão foi colocada em causa na terça-feira, durante um direto. Um jornalista dinamarquês foi impedido de continuar o trabalho pelas autoridades locais, em plena via pública.

A FIFA exigiu às autoridades qataris o levantamento de algumas normas e proibições, principalmente para jornalistas e adeptos que visitam o país para assistir ao Mundial, mas nem todos receberam essa mensagem.

O repórter dinamarquês estava credenciado, mas foi impedido de trabalhar na via pública. Os organizadores do campeonato do Mundo, no Qatar, já vieram a público lamentar o incidente.