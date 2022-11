As (muitas) estrelas que vão falhar o Mundial no Qatar

Para os jogadores de futebol, participar nas grandes competições é um motivo de orgulho, mas por vezes acontecem imprevistos, que os impedem de concretizarem esse sonho.

As lesões e as opções técnicas ou o não apuramento das seleções para as fases finais são algumas das razões que implicam as ausências de nomes sonantes no Mundial.

David de Gea: de Espanha , não foi convocado por opção Luís Enrique;

, não foi convocado por opção Luís Enrique; Cuadrado: da Colômbia , não se apurou;

, não se apurou; Sérgio Ramos: de Espanha, não foi chamado;

não foi chamado; David Alaba, da Áustria e Robertson, da Esccócia : ficaram pela qualificação;

e Robertson, da : ficaram pela qualificação; N'Golo Kanté e Paul Pogba: de França, estão lesionados;

estão lesionados; Nkunku: de França , saiu lesionado do treino;

, saiu lesionado do treino; Diogo Jota, de Portugal, lesionado;

Há quatro elementos de seleções que não se apuraram, que seriam certezas na fase final:

Ryad Mahrez, do Egipto ;

; Mo Salah, da Argélia ;

; Luís Díaz, da Colômbia ;

; Erling Haaland, da Noruega;

Os jogadores ausentes por vários motivos: