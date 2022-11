Os jogos do dia do Mundial: Irão de Carlos Queiroz em ação

O Mundial 2022 entra esta segunda-feira no segundo dia de competição, depois de, no domingo, o Qatar ter saído derrotado do jogo de abertura, perante o Equador. A abrir o dia, no primeiro duelo do grupo B, o Irão de Carlos Queiroz, onde alinha o portista Mehdi Taremi, mede forças com a vice-campeã europeia Inglaterra, a partir das 13:00, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Poderá acompanhar aqui o Inglaterra-Irão ao minuto

Três horas mais tarde, a partir das 16:00, é a vez de Senegal e Países Baixos fecharem as contas da primeira jornada do grupo A, no Estádio Al Thumama, em Doha. Poderá acompanhar aqui o Senegal-Países Baixos ao minuto