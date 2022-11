Argentina vence México e deixa tudo em aberto no grupo C

A Argentina venceu este sábado o México por 2-0, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2022, no Qatar.

Lionel Messi abriu o marcador aos 64 minutos, depois de uma assistência de Di María. É o segundo golo do argentino neste Mundial. Aos 87', marcou o jogador do Benfica Enzo Fernández.

Neste momento, a Polónia está em primeiro no grupo C, com quatro pontos, seguida da Argentina e da Arábia Saudita, ambas com três pontos. O México está me quarto lugar com um ponto.

A Argentina joga a terceira jornada da fase de grupos esta quarta-feira, dia 30, frente à Croácia. O jogo será transmitido na SIC, às 19:00 horas. O México joga no mesmo dia frente à Arábia Saudita.

O italiano Daniele Orsato foi o árbitro da partida.