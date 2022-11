Já há árbitro para o Portugal-Uruguai

O árbitro iraniano Alireza Faghani foi nomeado para dirigir o jogo entre Portugal e Uruguai, na segunda-feira, da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022 de futebol, em Lusail, anunciou este sábado a FIFA.

Na segunda-feira, no maior palco do torneio, o árbitro iraniano vai ser auxiliado pelos compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli, enquanto Abdulrahman Al Jassim, natural do Qatar, desempenhará as funções de quarto árbitro.

O árbitro responsável pelo VAR será Abdulla Al-Marri, do Qatar.

Já na presente edição do Mundial2022, o 'juiz' do Irão dirigiu o duelo Brasil-Sérvia (2-0), da primeira jornada do Grupo G. No Mundial2018, na Rússia, esteve presente em quatro jogos: Alemanha-México e Sérvia-Brasil, ambos da fase de grupos, França-Argentina, dos oitavos de final, e Bélgica-Inglaterra, de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Portugal e Uruguai jogam na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022.

A equipa das 'quinas', que venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul, de Paulo Bento, e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a 'zeros'.A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.