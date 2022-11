Ainda sem qualquer minuto somado neste Campeonato do Mundo, André Silva, de 27 anos, admitiu que lhe "passa sempre pela cabeça ser titular" , o que até poderá acontecer já com a Coreia do Sul, na sexta-feira, tendo em conta que Fernando Santos deverá operar algumas alterações no 'onze'.

"O principal foco de todos na seleção portuguesa é ganhar sempre todos os jogos. Temos garantida a passagem aos oitavos, mas falta o primeiro lugra. Não estamos preocupados com outros grupos, só pensamos em ficar em primeiro no nosso", vincou aos jornalistas, no centro de treinos de Al-Shahaniya.

Na antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H, o jogador do Leipzig reforçou que a intenção de Portugal é fechar a fase de grupos no primeiro lugar, independentemente de esse objetivo ajudar ou não a evitar o Brasil (Grupo G) na próxima fase.

"Descansados, não estamos, porque esta é uma das maiores competições, se não mesmo a maior, a nível mundial. Estamos a competir com as melhores seleções e qualquer erro pode custar-nos caro. A passagem assegurada dá-nos uma segurança maior. O nosso primeiro objetivo era passar aos oitavos e agora é passar em primeiro", disse, em conferência de imprensa.

Bruno ou Cristiano, quem marcou?

Questionado sobre as dúvidas que surgiram relativamente ao autor do primeiro golo ao Uruguai, se Bruno Fernandes, se Cristiano Ronaldo, o avançado luso respondeu de forma bem-disposta: "Até mo podiam ter atribuído a mim. No final, o que mais interessa é que foi golo de Portugal".

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.