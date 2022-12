A festa dos argentinos pelo mundo

A vitória no Mundial foi celebrada por argentinos em todo o mundo. Na Argentina e também em Portugal, foi dia de festa para os sul-americanos.

No Porto, centenas de argentinos juntaram-se para vibrar com a final e pedir o título de campeões do mundo.

Em Paris, mesmo com 2-0 no marcador, os franceses acreditavam.

"Contamos muito com o Mbappé. Digo com 90% de certeza que ele vai marcar os golos".

Esta previsão foi certeira. Em dois minutos, dois golos de Mbappé celebrados em França.

No prolongamento, um festejo para cada nação e com os penáltis, festa albiceleste em solo argentino ou em solo português.