Inglaterra estreou-se, esta tarde, no Mundial no Qatar frente ao Irão de Carlos Queiroz. A seleção inglesa não só levou a melhor, vencendo, como marcou não um, não dois mas seis golos. O último deles foi apontado pelo médio Jack Grealish, atleta do Manchester City. O momento era de festa e celebração, mas o festejo do jogador tem uma razão de ser.

No início deste mês, cerca de duas semanas antes do arranque do campeonato do Mundo, no âmbito de uma ação promovida pela Premier League, Jack Grealish conheceu pessoalmente um ídolo e fã dos "citizens". Falamos de Finlay, de 11 anos, e que sofre de paralisia cerebral.

Mas a relação entre os dois começou antes e por carta. Finlay escreveu ao seu ídolo, que não o deixou sem resposta. O encontro ao vivo e a cores ficou prometido para o início de novembro e assim aconteceu. Veja como correu.