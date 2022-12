Seleção portuguesa recebida por dezenas de adeptos no aeroporto de Lisboa

A comitiva da seleção nacional portuguesa já chegou a Lisboa. Dezenas de pessoas foram ao aeroporto receber a equipa. Dez jogadores foram autorizados a ficar no Qatar com as respetivas famílias e não regressaram este domingo.

Pepe foi um dos jogadores que regressou este domingo e pode sentir o carinho dos adeptos que esperavam no aeroporto de Lisboa. Para o jogador, o momento não é para falar do futuro, mas para agradecer.

“Eu acho que o mais importante não é falar se é o último mundial. É agradecer este carinho de todos os portugueses. A única palavra que tenho é de agradecimento”, disse o jogador aos jornalistas.

Sobre o futuro de Fernando Santos à frente da seleção nacional, Pepe também não quis comentar. O selecionador já anunciou que irá reunir-se com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol para discutir a sua continuidade.

Pepe disse ainda que a equipa das Quinas se sente “triste por não dar mais” aos adeptos e considera que não merecia desta maneira.

“Sentimo-nos triste por não dar mais a essa gente, se calhar nós também não merecíamos sair da maneira como saímos, mas é o futebol. No futebol há destas coisas, há que aprender com o jogo de ontem para no futuro possa ser bem melhor para nós.”

Sobre Cristiano Ronaldo, o jogador sublinha que o capitão da equipa “é a nossa bandeira portuguesa que chega a todo o lado”.

“[Cristiano Ronaldo] deu o seu contributo quando foi assim chamado. E há que agradecer. A ele e a todos os meus companheiros também, que tentaram dar o seu melhor, trabalharam o máximo para poder estar disponível para o treinador e, quando é assim, as coisas são muito mais fáceis.”

Portugal partiu a 18 de novembro com o sonho de chegar o mais longe possível no campeonato do mundo, mas a derrota por 1-0 frente a Marrocos afastou a seleção portuguesa das meias-finais.