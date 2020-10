Os partidos da direita foram esta terça-feira recebidos pelo ministro das Finanças para conhecer as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2021.

À saída do encontro, disseram que gostavam que a aposta fosse mais nas empresas e menos no investimento público.

O PSD mostrou-se preocupado com o investimento público, enquanto o CDS criticou a desvalorização da iniciativa privada.