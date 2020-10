O governo deverá aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a proposta de Orçamento do Estado para 2021, que tem vindo a negociar com os partidos de esquerda.

Bloco de Esquerda e PCP traçaram linhas vermelhas durante a discussão com o governo, uma delas é a proteção das remunerações. Pedem o aumento do salário mínimo e António Costa voltou hoje a dizer que há margem para uma subida "significativa" mas menos do que nos anos anteriores.