OE2021. Dívida pública chega aos 134,8% do PIB em 2020 e 130,9% em 2021

O Ministério das Finanças estima que a dívida pública deverá atingir os 134,8% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e prevê que desça para os 130,9% no próximo, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com o documento divulgado esta segunda-feira, "em 2021 espera-se que o rácio da dívida pública retorne à trajetória descendente dos anos anteriores a 2020".

"Nesse sentido, prevê-se uma redução do rácio de -3,9 p.p. [pontos percentuais] para 130,9% do PIB. O principal contributo será dado pela retoma do crescimento nominal do PIB e, em segundo plano, pela redução dos depósitos das administrações públicas em cerca de 1,7 p.p. do PIB", pode ler-se no documento.

As Finanças antecipam ainda que "o saldo primário e os juros deverão contribuir para o aumento da dívida (1,7 p.p. e 2,6 p.p., respetivamente), ainda que esse contributo seja já menor que o estimado para 2020".

Em 2019, o rácio da dívida pública face ao PIB foi de 117,2%.

