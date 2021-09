Catarina Martins afirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa, que teme um caminho perigoso na área da saúde, pela urgência do Executivo em anunciar investimento.

A duas semanas das eleições, mas a cerca um mês do fecho das negociações do Orçamento do Estado para 2022, a coordenadora do Bloco de Esquerda traçou os três objetivos do partido para o SNS, garantindo que o Governo já os conhece.

"São estas as prioridades que nos parecem fundamentais: Fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, garantir que não há nenhum utente sem médico de família e retomar os cuidados não covid."

A coordenadora do Bloco de Esquerda garantiu que está disponível para negociar o Orçamento do Estado para 2022, mesmo durante a campanha eleitoral.