OE 2022: PS espera contar com "parceiros" para aprovação

O Partido Socialista espera contar com os partidos, que viabilizaram os últimos Orçamentos de Estado, para aprovar o de 2022.

O deputado socialista João Paulo Correia sublinha a convergência para a recuperação económica do país e para o investimento no Serviço Nacional de Saúde.

A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 está marcada para 27 de outubro e a votação final global do documento agendada para 25 de novembro.

