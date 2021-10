OE 2022: aumento das pensões mais baixas até 10 euros será incluída na especialidade

Ao que a SIC apurou, uma das medidas previstas que vai constar no Orçamento do Estado para o próximo ano, será um aumento extraodrinário das pensões mais baixas, até 10 euros.

Nos últimos anos e por altura do Orçamento do Estado, as pensões mais baixas têm tido aumentos extra. Este ano não será exceção.

A SIC sabe que o Governo deverá aprovar um aumento de 10 euros para os reformados que recebem menos.

A medida não deverá constar da proposta, que será entregue no Parlamento, fica guardada como trunfo para o debate na especialidade. Deverá partir do PCP e ter luz verde do Executivo.

No IRS, a medida mais revelante será o desdobramento de escalões, "para desagravar a tributação da classe média", garante o primeiro-ministro.

Quanto ao IRS Jovem, atualmente, os jovens que entram no mercado de trabalho têm um desconto de 30% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 10% no terceiro. Neste momento, o Governo prepara-se para alargar o regime para cinco anos.

Confirma-se também um aumento da dedução específica a partir do segundo filho e dos seguintes, assim como o reforço do abono de família para as pessoas com rendimentos baixos.

As empresas com investimentos devem contar com um aumento da dedução do IRC.

