Pagamento Especial por Conta deverá ser extinto

O Governo vai acabar de vez com o Pagamento Especial por Conta para todas as empresas.



O jornal Público adianta que a medida está incluída na proposta de Orçamento do Estado para 2022 que será hoje entregue no Parlamento.

O pagamento especial por conta é um adiantamento que as empresas fazem ao Estado do imposto de rendimento social.

Assumem que o volume de negócios do ano atual será igual ao do ano anterior.

Durante a pandemia, o Governo suspendeu o pagamento por conta para as micro, pequenas e médias empresas. A medida deverá, agora, ser totalmente extinta.