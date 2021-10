Governo garante que não haverá agravamento fiscal em 2022

Graças às mudanças na tabela de IRS, 1,5 milhões de famílias vão ter um alívio fiscal no próximo ano. Passa de 7 para 9 escalões, com o 3º e 6º partidos a meio e com mexidas nas taxas.

As deduções por filho aumentam e é também alargado o IRS Jovem, para beneficiar quem está a entrar no mercado de trabalho.

Juntas, as medidas valem 235 milhões de euros. O ministro das Finanças, João Leão, garantiu hoje que ninguém terá de pagar mais imposto no próximo ano.

O ministro das Finanças apresentou também a atualização de pensões e um aumento extra a acontecer em agosto.

“Com esta proposta temos um pacote muito ambicioso – eu diria o mais ambicioso de sempre – de reforço dos abonos de família e dos apoios para as crianças. Por outro lado também queria destacar que este OE também tem um novo aumento extraordinário de pensões que faz aumentar muito acima da inflação os aumentos para cerca de dois milhões de pensionistas”, disse João Leão durante a apresentação do documento.

