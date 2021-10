Costa garante não ter razões para achar que Orçamento será chumbado

O primeiro-ministro, António Costa, garante que não tem nenhuma razão para achar que o Orçamento será chumbado no Parlamento e diz que terá a humildade de ouvir e negociar as propostas da Esquerda, num dia em que esteve reunido com o ministro das Finanças e com o grupo parlamentar do PS.

"Temos de partir para este debate com, por um lado, humildade, de ter a consciência de que há sempre alternativas, de saber dialogar, de saber ouvir. Não tenho nenhuma razão para não achar que obviamente este ano deve acontecer o mesmo que nos anos anteriores.". diz o primeiro-ministro.

"O estatuto do SNS irá também a Conselho de Ministros para poder ir para discussão pública logo de seguida", acrescenta.

