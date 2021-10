O Governo confirmou formalmente que está disponível para um aceitar um acordo escrito com o Bloco de Esquerda (BE) para garantir a viabilização do Orçamento do Estado.

Fonte do Executivo adiantou à SIC, este domingo, que já pediu ao partido de Catarina Martins o envio do documento com os conteúdos que entende que devem constar nesse acordo.

A hipótese foi levantada no final da semana. Mariana Mortágua disse-o numa entrevista e, na reação, o primeiro-ministro assumiu que esse não seria "um problema" para o Governo. Para António Costa, não se trata de "uma questão de forma".

Além disso, o Executivo quer também reunir com todos os partidos, assim com as deputadas não inscritas. com quem tem negociado a viabilização do OE 2022.

Marcelo Rebelo de Sousa fez ontem saber que espera que estas reuniões consigam desbloquear o atual impasse e permitir que o OE 2022 passe na votação na generalidade, marcada para dia 27.

Para o Presidente da República, esse seria o caminho desejável e natural, evitando uma crise política.