OE 2022: Ministra defende que proposta de alterações à lei laboral é adequada 

A ministra do Trabalho diz que o dossiê das alterações à lei laboral começou a ser trabalhado em julho de 2020, rejeitando as críticas de que o Governo está a tratar deste assunto por causa das negociações do Orçamento do Estado.

Perante as críticas de patrões e sindicatos às medidas previstas, Ana Mendes Godinho defende que a proposta do Governo é equilibrada.

As alterações às leis do trabalho que o Governo aprova esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, ficam muito aquém das exigências do Bloco de Esquerda para viabilizar o Orçamento do Estado para 2022.

As alterações também não agradam nem aos patrões, nem aos sindicatos, que estiveram reunidos esta quarta-feira na concertação social.

Afirmando ter um sentimento "negativo" face à proposta do Governo, o presidente da CCP, António Saraiva, considerou que o facto de a legislação laboral se ter tornado um dos temas centrais para a viabilização do Orçamento do Estado é "um problema do Governo e dos seus parceiros políticos".

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, também criticou a proposta, considerando que as medidas "não respondem aos problemas principais dos trabalhadores e do país", nomeadamente no que diz respeito à caducidade das convenções coletivas, remunerações ou horário de trabalho.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE 2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República.

O Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado em votação final em 26 de novembro, com o voto a favor do PS, e as abstenções do PEV, PAN e PC. O Bloco de Esquerda, CDS-PP e PSD votaram contra.

Veja também: