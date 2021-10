Os patrões suspenderam a sua presença na Concertação Social, acusando o Governo de desrespeito. A decisão surge depois das leis aprovadas na quinta-feira em Conselho de Ministros, que mexem com a legislação laboral.

Paulo Baldaia considera que esta é uma decisão "bastante grave" e "excessiva".

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, afirma que teria sido preferível que os patrões pedissem uma audiência com o Presidente da República, sem suspender a presença na Concertação Social.

"A Concertação Social é importantíssima (…) é importante que patrões e sindicatos, mediados pelo Governo, sejam capazes de ter entendimentos."

Para o comentador da SIC, a suspensão significa que "estamos a viver num tempo muito, muito complicado".

Sobre a audição do ministro das Finanças, João Leão, no Parlamento, fala num "tom diferente". Acredita que o Governo "já desistiu de aprovar o orçamento" com o Bloco de Esquerda.

"Desde o início, quer o Bloco de Esquerda, quer o Governo, não contavam muito um com o outro para aprovar o documento."

