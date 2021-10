O ministro das Finanças acredita que ainda há espaço para conseguir aprovar o Orçamento do Estado. No Parlamento, depois de ouvir as críticas da esquerda, João Leão aumentou a pressão e defendeu que a alternativa é um orçamento do PSD.

O diálogo com o Bloco de Esquerda parece não estar a dar frutos e João Leão trazia um aviso preparado. Num aparte feito com o microfone desligado, Mariana Mortágua questionou se o ministro já perdeu as eleições. O Bloco diz que há medidas que são irrisórias e outras que não passam de um enfeite.

O ministro João Leão também ouviu críticas do PCP e do PAN, mas insiste que ainda há tempo para a aprovação.

O Iniciativa Liberal fala de um mau orçamento. O Chega acusa o Governo de arrogância e o PSD lembra que, se fosse hoje, com exceção do PS, todos votariam contra.

O Governo sublinha que um chumbo pode ter uma consequência que não agrada aos partidos da esquerda.

Se houver eleições, próximo orçamento pode não ser feito à esquerda. A ideia de que pode vir o PSD mandar nas contas foi usada por João Leão para avisar o Bloco de Esquerda.

