OE 2022: ministra da Saúde diz que Orçamento permitirá transformar o SNS 

A ministra da Saúde diz que o Orçamento do Estado para 2022 vai permitir transformar o Serviço Nacional de Saúde.

"Na área da saúde, permite dar um salto transformador. Não é um salto de mudar só por mudar (...) É um salto na organização", afirma.

As declarações de Marta Temido foram feitas este sábado, num plenário com militantes socialistas.

FIM DE SEMANA DECISIVO NAS NEGOCIAÇÕES PARA O ORÇAMENTO DO ESTADO

Este é um fim de semana decisivo para as negociações do Orçamento do Estado para 2022.

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu o PCP e o Bloco de Esquerda numa tentativa de chegar a acordo para a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano.

Entre Governo e Bloco voltou a não haver consenso. De acordo com o partido, na reunião deste sábado, o Executivo não realizou qualquer nova aproximação às propostas do Bloco de Esquerda.

O Bloco diz que, ao manter-se este quadro, a Comissão Política vai propor à Mesa Nacional, que se reúne este domingo, a orientação de voto contra o Orçamento do Estado para 2022. No entanto, não fecha a porta e disse ao Governo que está disponível, até à votação na generalidade, para continuar a negociar.

O resultado da reunião com o PCP ainda não é conhecido.

Na sexta-feira à noite, enquanto António Costa discutia as medidas na Comissão Política, no Expresso da Meia-Noite, na SIC Notícias, António Filipe, do PCP, dava sinais de que estas propostas não chegam.

