OE2022: primeiro-ministro “pode apresentar moção de confiança” ou “demitir-se na iminência do chumbo”

O PCP anunciou esta segunda-feira que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022, acusando o Governo de recusar chegar a um compromisso nas negociações. O anúncio do partido acontece depois de, no fim de semana, também o Bloco de Esquerda ter ameaçado votar contra caso não haja cedências até quarta-feira.

Paulo Baldaia, comentador SIC, acredita que o país vai entrar numa crise política, afirmando que as declarações de Jerónimo de Sousa, mais do que um argumento para chumbar o OE2022, abrem caminho para o partido apresentar uma moção de censura ao Governo.

“O que o líder do PCP disse para justificar o voto contra é claramente uma censura ao Governo. Depois de na sexta-feira o Governo ter anunciado todas as medidas que se aproximavam do que o PCP pedia, fazendo esta declaração, julgo que o caminho está traçado”, aponta.

José Gomes Ferreira considera que, caso o Governo não caia já, tal acontecerá no próximo ano, defendendo que é “impossível manter o país numa governação assim, dependente de exigências crescentes de comunistas e bloquistas e sem os patrões à mesa negocial”.

Apesar do Bloco ter deixado a porta entreaberta para uma possível viabilização do documento, José Gomes Ferreira afirma que o Governo tem linhas vermelhas que não vai alterar.

“Isto é uma questão de agora ou no ano que vem vai haver eleições”, afirma.

Paulo Baldaia concorda, acrescentando que a leitura que BE e PCP fazem é a de que “ir a eleições daqui a um ano é pior”. O comentador SIC diz ainda que, caso se materialize a crise política, a responsabilização pela mesma será mais imputada ao PCP e ao Bloco, razão pela qual afirma que “podem perder mais” em ir a eleições.

Sobre possíveis cenários, Paulo Baldaia afirma que, mesmo antes de um possível chumbo do Orçamento na Assembleia da República, o primeiro-ministro pode apresentar uma moção de confiança, “obrigando a esquerda a definir a sua posição claramente”, ou apresentar a própria demissão na iminência do chumbo do OE2022.

O primeiro-ministro convocou um Conselho de Ministros, com caráter de urgência para esta segunda-feira. A reunião, que deverá arrancar por volta das 21:30 na presidência do Conselho de Ministros, foi marcada depois do anúncio do PCP.

