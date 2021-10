Esquerda culpa Governo por crise política

O Bloco de Esquerda diz que o Governo é o único responsável pelo expectável chumbo do Orçamento do Estado e voltou a sugerir que a crise política foi uma escolha do executivo, ao mesmo tempo que o PCP insiste que o documento não responde aos problemas do país.

Antes de o debate começar, já Pedro Nuno Santos distribuía apertos de mão pelos antigos parceiros de Esquerda, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro tentava um último apelo a PCP e Bloco de Esquerda.

O primeiro-ministro tentou, mas o PCP continua a insistir que o documento não responde às necessidades do país e dos trabalhadores.

Contudo, António Costa desafia os partidos de Esquerda a aprovar o documento, pelo menos para chegar à votação na especialidade.



Veja também: