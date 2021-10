O líder do PSD/Madeira diz estar disponível para negociar com o Governo a aprovação do Orçamento do Estado para 2022. No Parlamento há três deputados eleitos pelo PSD/Madeira que podem mudar a intenção de voto.

Já no OE 2020 os três deputados votaram de maneira diferente do PSD nacional, o que lhes valeu um processo disciplinar. Este ano, o cenário parecia estar completamente posto de lado.

No entanto, esta terça-feira, Miguel Albuquerque disse, em declarações à SIC e a à RTP, que está disponível para encontrar uma solução para viabilizar o OE 2022, caso António Costa aceite o caderno de encargos que apresenta.

Entre as propostas estão a regulamentação do subsídio de mobilidade, a fixação do preço das viagens aéreas entre a região e o resto do país em 86 euros, assim como o pagamento de 50% do novo hospital, entre outros.

O presidente do Governo regional diz que não houve qualquer contacto da parte de António Costa e, caso haja, logo se verá.

A abstenção dos três deputados não chega para viabilizar o Orçamento. Para que o Governo chegue aos 116 deputados, seria necessário que os deputados madeirenses votassem a favor, e que os três deputados do PAN e as duas deputadas não inscritas mudassem a sua intenção de voto para favorável.

► VEJA MAIS: