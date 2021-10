O Presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, confirma que o PSD/Madeira vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022.

Apesar de, na terça-feira, se ter mostrado disponível para negociar com o Governo a aprovação do orçamento, o responsável garante que o PSD/Madeira vai votar contra o OE 2022 esta quarta-feira.

"O que eu disse e continuo a dizer é que, no atual quadro legislativo, este orçamento além de quebrar um valor de mais de 77 mil milhões de euros de impostos, tem um conjunto de premissas que vão levar o país para a ruína e para um novo resgate", afirma.

"É bom para Portugal que este Governo caia"

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque adianta que não foi contactado pelo Governo e reafirma estar disponível para "colaborar e trabalhar para o bem do país".

"É bom para Portugal que este Governo caia", diz.

O líder do PSD/Madeira acusa ainda o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que considera serem os derrotados das eleições autárquicas, de "chantagearem o país" e contribuírem para o levar à "ruína".

Rio reafirma voto contra OE 2022 do PSD Madeira

O Presidente do PSD, Rui Rio, reafirma que o Partido Social Democrata vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"O que eu disse ontem sobre o PSD/Madeira, PSD do Continente, PSD/Açores mantém-se", afirma, reforçando que o PSD decidiu, através da Comissão Política Nacional, votar contra o Orçamento do Estado.

O líder do PSD refere, em declarações aos jornalistas no Parlamento, que a Comissão Política Regional da Madeira também decidiu votar contra o Orçamento do Estado, "em consonância com a direção nacional".

"Temos 79 deputados. Está decidido há muito tempo e é assim, vai acontecer. Os 79 votos do PSD são contra o Orçamento do Estado", afirma.

