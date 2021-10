Santos Silva diz que Marcelo não causou instabilidade

Augusto Santos Silva rejeita que o Presidente da República tenha sido um fator de instabilidade na atual crise política.

Em entrevista à TSF o ministro dos Negócios Estrangeiros responsabiliza os partidos da esquerda e diz que Bloco, PCP e Verdes sabiam as consequências do chumbo do Orçamento do Estado para 2022..

Na quarta-feira, a Assembleia da República 'chumbou', na generalidade, o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL, abrindo caminho a eleições legislativas antecipadas.

O PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

