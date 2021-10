Os próximos encontros de Marcelo no caminho para a dissolução do Parlamento

Depois do chumbo do Orçamento do Estado na generalidade, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta sexta-feira os parceiros sociais no Palácio de Belém, em Lisboa.

Ao final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa tem também encontro marcado com o Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

No sábado é a vez de receber os partidos, por ordem de representação parlamentar. O primeiro será o Iniciativa Liberal, a partir das 14:00 e até às 20:30.

A ronda de audiências com o objetivo de dissolução do Parlamento termina na quarta-feira, com reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela, em Cascais, com a participação da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Na quarta-feira, o Orçamento do Estado para 2022 foi chumbado na generalidade, com votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Iniciativa Liberal e Chega, tendo apenas votos a favor da bancada do PS e abstenções do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.

Marcelo confirma a Ferro Rodrigues e a Costa que Portugal vai a eleições

Portugal vai mesmo ter eleições antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a decisão ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa. Na manhã desta quinta-feira, Ferro Rodrigues confirmou formalmente aos partidos a decisão.

O preanuncio foi confirmado durante o jantar que juntou, em Belém, as principais figuras do Estado português.

Entretanto, António Costa aproveitou para colecionar elogios internacionais. Durante a Cimeira Luso-Espanhola, o Presidente do Governo espanhol enalteceu a estabilidade de Portugal, assim como o trabalho do primeiro-ministro nas negociações do Conselho Europeu.

Que medidas caem ou avançam com o chumbo do Orçamento?

Mesmo em regime de duodécimos, há medidas do Orçamento do Estado para 2022 que podem avançar na mesma, como é o caso do aumento do salário mínimo, e o Governo diz que está a estudar as prioridades tendo em conta as novas limitações financeiras.

O aumento do salário mínimo trata-se de um decreto-lei, pelo que não depende do Parlamento, nem acarreta custos ao Estado.

Contudo, caso diferente é o da função pública, onde são precisos 225 milhões de euros para subir os salários.

Há que acomodar, nos duodécimos, as medidas mais urgentes, como a atualização automática das pensões, já que um aumento extraordinário se tornou impossível.

Se há cenário que não vai mudar até que haja novo Orçamento é o dos impostos, caindo o desdobramento dos escalões do IRS, o aumento da dedução para o segundo filho e o englobamento dos rendimentos.

Relativamente às injeções financeiras, a TAP poderá ter uma hipótese de receber, na mesma, o financiamento.

Fim da geringonça portuguesa na capa do "El País"

Num artigo que descreve a geringonça como uma relação de seis anos, o diário espanhol "El País" equipara a não aprovação do Orçamento como um divórcio à esquerda, em que no fim os cônjuges se acusam mutuamente de falsear e mentir.

O "El Mundo", interroga-se sobre quem sairá beneficiado nas eleições antecipadas em Portugal. Mas quem dedica mais tempo e espaço à situação portuguesa é o monárquico e conservador ABC.

Portugal foi ainda notícia em França, Itália, Reino Unido, Brasil e no considerado jornal da União Europeia, o Político.

