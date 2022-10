OE 2023: Chega quer subsídios de natal e de férias sem tributação

O líder do Chega, André Ventura, apresentou esta quinta-feira à tarde as propostas do partido para o próximo Orçamento do Estado.

Ventura quer um aumento dos limites máximos para despesas dedutíveis no IRS e propõe que os subsídios de natal e de férias de todos os trabalhadores não sejam tributados.

O Chega quer também garantir a atualização dos escalões de IRS "para que haja neutralidade fiscal e para que os aumentos propostos, quer no setor público, quer no setor privado, não sejam engolidos pela carga fiscal".