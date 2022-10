O primeiro-ministro, António Costa, diz que garantir o pagamento das pensões no futuro é como uma "corrida de estafetas" e acusa a oposição de estar calada sobre o acordo que assinou na concertação social.

As declarações foram feitas na segunda-feira à noite numa sessão com militantes do PS, em Lisboa.

Costa não quer quedas a meio da corrida e usa metas futuras para justificar a decisão sobre as pensões. Defende que os socialistas estão para ficar no Governo, pelo menos, até ao fim da legislatura.

Num discurso de quase 30 minutos lembrou ainda as críticas da oposição quando prometeu na campanha aumentar o peso dos salários na riqueza nacional.

António Costa já usa os aumentos salariais como dado adquirido, mas no setor privado a subida de 5,1% no próximo ano não é garantida já que a palavra final é sempre dos patrões.