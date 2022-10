Dois dias depois de dar entrada no Parlamento, e da apresentação feita pelo ministro das Finanças e sua equipa de secretários de Estado, o chefe de Estado chamou, como habitualmente, a Belém os partidos com assento parlamentar para ouvi-los sobre a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023. O primeiro a ser recebido foi o Livre e o PS será o último. Mas além do OE, há outros temas a marcar os encontros como os abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa. BE destaca os “números martelados” O Bloco de Esquerda, pela voz da coordenadora Catarina Martins, insiste que o Governo não apostou em mecanismos para travar a inflação e que a proposta de Orçamento do Estado promove o empobrecimento do país.

“Este OE, o conjunto de decisões [nele contidas], significa que há um empobrecimento da generalidade da população, ou seja, não há atualização de salários e pensões ao nível da inflação, nem há mecanismos de travar a inflação uma vez que continuamos a premiar os grandes grupos económicos que têm especulado com os preços e causado a subida de preços que todas as pessoas veem no seu quotidiano” PAN critica atual proposta e promete agir na especialidade À saída do Palácio de Belém, Inês Sousa Real, do PAN, lamentou que “persista” na proposta de OE “o conservadorismo fiscal que tem repercussões não só no IVA dos cuidados médico veterinários, mas também em outras áreas como o cabaz essencial [de alimentos]”.

"Não basta atribuir agora os 125 euros, é fundamental que haja um acompanhamento daquilo que é o mínimo de existência para as famílias neste contexto de crise e apoios mais diretos. O que não podemos ter é um Governo que continua a dar com uma mão às empresas que mais poluem e lucram, à conta da asfixia fiscal para as famílias e empresas do nosso país” Quanto ao sentido de voto que o PAN terá, Inês Sousa Real diz que a proposta do Executivo ainda está a ser analisada, mas promete desde já que não se demitirão “de fazer o nosso papel na especialidade e de apresentar propostas”. Mas, neste momento, afirmou, "está tudo em aberto, sendo que não iremos acompanhar do ponto favorável este orçamento". O aviso de Rui Tavares, do Livre Pela voz do Livre, Rui Tavares afirmou, à saída do encontro, que a proposta de OE é uma estratégia de consolidação orçamental arriscada, alertando que o Governo se pode enganar na leitura do ciclo económico atual e que, em consequência dessa interpretação, o país venha a enfrentar uma recessão económica.

