Governo aberto ao diálogo, mas oposição insiste: portugueses vão empobrecer em 2023

A oposição insiste que os portugueses vão empobrecer no próximo ano e acusa o executivo de não fazer nada para alterar esta realidade.

No Parlamento estiveram a ser apresentadas esta segunda-feira centenas de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023.De acordo com a página da Assembleia da República na internet, foram entregues 1.857 propostas de alteração, mas, entretanto, foram retiradas 19 propostas.

Este é um novo recorde depois das mais de 1.500 propostas entregues no âmbito do Orçamento de 2021 e fixando-se também acima das mais de 1.400 propostas entregues na discussão do Orçamento do Estado para 2022.

A liderar o número de propostas está o Chega, com 506 propostas de alteração entregues, seguido pelo PCP, com 425. Já o PAN entregou 262 propostas, enquanto o maior partido da oposição, o PSD, apresentou 263.

Por sua vez, o Bloco de Esquerda apresentou 156 propostas, o Livre 138 e o PS 73, tendo a Iniciativa Liberal sido o partido com o menor número de propostas apresentadas: 34.

O Governo promete aprovar algumas alterações ao orçamento, que tem a votação final marcada para a próxima sexta-feira.