Cerimónias fúnebres de Pelé começam esta segunda-feira

O corpo de Pelé já chegou ao Estádio Vila Belmiro, casa do Santos, onde fez praticamente toda a carreira. É lá que começam esta segunda-feira as cerimónias fúnebres abertas ao público. Haverá ainda um cortejo, o corpo de Pelé será levado até à porta da casa onde morava a mãe do jogador. O funeral realiza-se amanhã e é reservado à família.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu dia 29 de dezembro, aos 82 anos. O Vila Belmiro foi o local escolhido para a despedida do homem que muitos consideram o melhor jogador de todos os tempos.

A cerimónia é aberta ao público e, segundo a imprensa local, as pessoas que se queiram despedir do “Rei” terão a oportunidade de se aproximarem do local onde estará o maior ícone do futebol brasileiro.

Pelé, o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, assinou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo vestido as camisolas de Santos e New York Cosmos. Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.