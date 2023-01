O livro de condolências em honra do antigo futebolista Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022, foi aberto hoje e, até à próxima sexta-feira, vai estar disponível na Embaixada do Brasil em Lisboa para quem quiser deixar uma mensagem.

Num curto comunicado, aquela embaixada nota que o livro estará aberto na sede, na Estrada das Laranjeiras, na freguesia lisboeta de Sete Rios, até sexta-feira, entre as 10:00 e as 17:00.

"Mensagens de condolências também podem ser encaminhadas por meio virtual até ao dia 6 de janeiro para o e-mail gabinete.lisboa@itamaraty.gov.br", pode ler-se na nota hoje divulgada.

O Governo brasileiro declarou luto oficial de três dias pela morte de Pelé, aos 82 anos, cujo funeral se realiza na terça-feira na Vila Belmiro, em Santos.



Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).