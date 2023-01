As portas do estádio da Vila Belmiro, em Santos, Brasil, já abriram para que adeptos e admiradores se possam despedir de Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, que morreu na quinta-feira, aos 82 anos.

Os adeptos do Santos e admiradores do antigo futebolista começaram a entrar no estádio pouco depois das 10:00 (13:00 em Lisboa) para terem acesso ao relvado, onde estão montadas duas estruturas, uma para receber familiares, amigos e onde está o caixão aberto de Pelé, que foi embalsamado, e outra para receber autoridades.

Os adeptos poderão passar e ver Pelé para uma breve despedida, existindo a recomendação para que se evitem as fotografias.

Parte das cadeiras do estádio estão cobertas com bandeiras com imagens do ex-futebolista, com frases como "viva o rei", "camisa 10 do Santos" ou "único para sempre".

Na porta do estádio, algumas pessoas afirmaram que aguardavam desde o domingo de manhã para dizer adeus à lenda brasileira, cuja morte comoveu o mundo.

"Pelé é eterno", diz presidente da FIFA

"Pelé é eterno. É um ícone do futebol mundial. O primeiro a fazer coisas que 99% apenas pode sonhar e 1% conseguiu fazer depois dele. Por isso, estamos aqui, com uma enorme tristeza, mas também alegria, a alegria de Pelé, o sorriso de Pelé", observou Infantino.