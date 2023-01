Lula da Silva marcou presença no velório de Pelé

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compareceu esta terça-feira no velório do ex-futebolista Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

Lula da Silva chegou ao estádio acompanhado da primeira-dama, Rosângela Silva, conhecida por Janja.

A presença do Chefe de Estado na despedida do rei do futebol brasileiro já havia sido confirmada pela comunicação da Presidência brasileira, na segunda-feira.

Após cumprimentar familiares do ex-futebolista, Lula da Silva assistiu a uma cerimónia religiosa comandada por padres católicos em homenagem a Pelé.

Adepto do Corinthians, que tinha em Pelé um temido rival fruto dos bons desempenhos nos confrontos entre as duas equipas de São Paulo, Lula da Silva lamentou a morte do ídolo brasileiro nas redes sociais assim que a notícia foi confirmada, no dia 29 de dezembro, lembrando esta rivalidade.