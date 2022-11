Protestos na China: o que acendeu o rastilho?

Desde sexta-feira, os protestos na China têm vindo a multiplicar-se. Milhares de cidadãos saíram à rua em mais de uma dezena de cidades para mostrar o descontentamento contra as medidas de contenção “Covid Zero”, implementadas pelo Governo chinês desde o início da pandemia.

Num dos países do mundo com menor liberdade de expressão, as manifestações podem ser vistas com um grito de revolta contra um o Governo de Xi Jinping – um dos mais poderosos e controladores líderes da história da China.

A polícia chinesa começou a reprimir duramente os protestos. Há vários dias que ocorrem manifestações e as detenções alastraram a várias cidades. Esta segunda-feira, em Pequim e Xangai, a polícia manteve um forte dispositivo de segurança.

Perceba o que está a acontecer do outro lado do mundo e quais as implicações que estes protestos podem ter no Governo da República Popular da China.