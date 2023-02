Incêndio destrói centenas de contentores em porto da Turquia após sismo

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na segunda-feira no porto da cidade de İskenderun, no sul da Turquia, depois do sismo de magnitude 7,8 que atingiu o país.

O fogo já foi extinto, mas arderam centenas de contentores que estavam na zona portuária. O fogo obrigou também a desviar vários navios para outros portos.

O primeiro terramoto ocorreu às 04:17 de segunda-feira (01:17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia e próximo da fronteira norte da Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros .